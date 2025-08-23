La Primitiva de hoy | Comprobar la lotería y los resultados del sábado 23 de agosto de 2024

Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La Primitiva

Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos del sorteo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado que se han jugado este sábado 23 de agosto de 2024. Accede a la combinación ganadora y comprueba si estás entre los acertantes.

Loterías y Apuestas del Estado realiza, tras celebrar el sorteo de La Primitiva del jueves, un nuevo sorteo este sábado 23 de agosto. Todos los jueves y sábados a las 21:40h se celebra el sorteo de La Primitiva en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado sorteando un bote acumulado sorteo tras sorteo.

Las siguientes cifras han sido premiadas en el sorteo de La Primitiva del sábado 23 de agosto de 2024: pendiente de confirmación. El número complementario es el pendiente de confirmación y el reintegro es el pendiente de confirmación. El código premiado del Joker es el pendiente de confirmación.

¿Cómo puedo jugar a La Primitiva?

La Primitiva se sortea tres veces a la semana: los lunes, jueves y sábados. La mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Quienes acierten esos seis números se consideran ganadores de primera categoría. Además, a los jugadores que acierten cinco de las seis cifras se les asigna un número complementario en su participación de forma aleatoria. De esta manera, los jugadores que aparte de adivinar estas cinco cifras acierten el complementario reciben la distinción de acertantes de segunda categoría.

Existen dos formas de jugar a La Primitiva: la opción simple, que consiste en seleccionar entre una y ocho columnas con seis apuestas cada una, y la opción múltiple, que permite marcar más de seis números en la primera columna. Por cada número que se añade en el modo múltiple se debe pagar una cantidad adicional.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El precio para jugar a La Primitiva es de 1 euro por apuesta, más un euro adicional que se debe pagar por cada columna jugada y otro euro más si se marca la casilla del Joker.

¿Qué es El Joker de La Primitiva

Por otro lado, a La Primitiva se le asocia el sorteo del Joker. Para este juego se asigna a cada boleto jugado un número aleatorio de siete cifras. Aquellos participantes que tengan las siete cifras en el mismo orden en el que se han extraído reciben el primer premio, valorado en un millón de euros por acertante.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).