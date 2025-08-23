Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Entre sorteos y loterías se nos va acabando la semana. No termines el sábado sin comprobar si tu boleto de la Bonoloto está premiado en el sorteo del 23 de agosto de 2025.

A través de un sistema de bombos múltiples, Loterías y Apuestas del Estado organiza el sorteo de la Bonoloto todos los días, de lunes a domingo sin falta. Se trata de un sorteo similar a La Primitiva, que acumula su propio bote cada vez que termina un sorteo sin acertantes de primera categoría.

Los números de la combinación ganadora del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025 son pendiente de confirmación. Además, el número complementario en esta ocasión es el pendiente de confirmación, mientras que el reintegro se ha ido para el número pendiente de confirmación.

La Bonoloto no es el único sorteo diario: el Triplex y el Super Once también se celebran de lunes a domingo, estos cinco veces al día. A estos sorteos le sumamos los otros sorteos del sábado: el de la Lotería Nacional, que se celebró a mediodía, La Primitiva y el Sueldazo del fin de semana de la ONCE.

¿Cómo se juega a la Lotería Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto puede considerarse una versión similar pero reducida de lotería La Primitiva, ya que los premios a repartir son menores, aunque el coste de la participación también es más económico. El precio de la apuesta simple es de 0,50 euros y permite al jugador seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49, como ocurre en La Primitiva. Por su parte, las apuestas múltiples permiten jugar hasta once números, si bien el coste de la apuesta es mayor que en la simple.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

Para participar en la Bonoloto el desembolso mínimo es 1 euro, de modo que los jugadores deben hacer, como mínimo, dos apuestas simples, ya sea en el mismo día o en días diferentes. Además, se pueden hacer apuestas diarias o apuestas semanales. Las apuestas diarias son válidas el mismo día en que se compran, mientras que las semanales valen para el resto de esa semana, no para los siguientes siete días. Esto significa que una apuesta semanal será efectiva hasta el sábado de esa semana y no hasta el mismo día de la semana siguiente.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

Al igual que sucede con La Primitiva, los premios de la lotería Bonoloto se organizan en diferentes categorías. Los ganadores de primera categoría son los jugadores que aciertan los seis números de la combinación. Por su parte, los acertantes de segunda categoría son aquellos que adivinan cinco de los seis números jugados, además de uno complementario.

Este último dígito se obtiene haciendo una extracción adicional en el juego, en el que solo entran los que hayan acertado los otros cinco números. El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a los premios para los acertantes y al bote que reciben los ganadores de primera categoría.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).