Juan Carlos Cotallo, constructor y promotor de vivienda: "Aunque la ponga barata, no hay vivienda"

En el debate de laSexta Xplica, el promotor denuncia la falta de organización en materia de vivienda a la que se enfrentará España, subrayando no solo la urgencia de controlar los precios, sino de aumentar también la oferta.

En laSextaXplica han centrado el debate en la crisis de la vivienda. En esta ocasión, Juan Carlos Cotallo, constructor y promotor de vivienda desde hace 45 años, ha criticado duramente la falta de planificación a largo plazo en materia de vivienda a la que se enfrenta España, alertando sobre un próximo colapso que vivirán ciudades como Madrid.

El constructor señala la falta de previsión por parte de "todos los partidos políticos": "Todas las medidas que escucho, no entiendo la matemática de la política que hacen. Llevan veintitantos años despreocupados absolutamente de la vivienda".

Así, Cotallo advierte sobre la dimensión del problema habitacional a la que se enfrentará Madrid, remarcando el crecimiento demográfico previsto: "Madrid ha pasado de 5 millones a 7 millones y pico y falta por venir un millón de habitantes, que vendrán en los próximos 5 años, porque hay demanda de trabajo y no tenemos mano de obra, ¿dónde se van a hacer las viviendas?".

Según su visión, "es absurdo" hacer una normativa para "poner una vivienda barata". "¡Qué más da que la ponga barata! Si lo que no hay es vivienda", sentencia Cotallo.