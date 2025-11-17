Toñi, que perdió a su marido y a su hija en la DANA, arremete contra Mazón: "No ha dicho ni una verdad, es una persona miserable"

Toñi García valora con Antonio García Ferreras algunas de las declaraciones y "mentiras" que el ahora president en funciones de la Generalitat Valenciana ha vertido en la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA. En el vídeo, su entrevista al completo.

Toñi García, que perdió a su mario y a su hija en la DANA, responde de forma contundente, en Al Rojo Vivo, a Carlos Mazón tras sus declaraciones de este lunes en la comisión de investigación del Congreso sobre la la gestión de la DANA.

El ahora president en funciones de la Generalitat Valenciana sigue sin aclarar dónde estaba el día de la DANA y da la enésima versión de lo que hizo aquella tarde: "Tenía el teléfono en la mochila". Así ha respondido la pregunta que le ha formulado Àgueda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso: ¿Por qué a las 19:10 horas te llama Pradas y no respondes? Te llama dos veces".

"Es otra indignación más", responde Toñi, visiblemente "enfadada": "Una vez más estamos viendo a un Mazón mentiroso, que no está diciendo ninguna verdad. Lo del teléfono es una risa, una indignación más, porque sí que oye el teléfono de madrugada cuando la periodista Vilaplana le pide que no salga su nombre a la palestra (...) Evade cualquier pregunta sin dar una respuesta clara a los valencianos".

Igualmente, Mazón ha vuelto a reiterar en la comisión del Congreso el bulo del "apagón informativo," algo que ya desmintió la jueza de la DANA y que Toñi ha vuelto a recordar: "Existen autos de la jueza donde se sabe ya que toda la información estaba dada, y que eran conocedores de la información".

Pero es más, señala Toñi: "Un president, donde hay alerta roja, que le está llamando su consellera y no coge el teléfono... Esa inacción es para llevarlo directamente a prisión. Estábamos en una alerta roja y el señor estaba tan tranquilo en una comida en un restaurante de lujo... ¿Y qué hace además el resto del Govern que no va a buscarle?".

"Fue una inacción por parte de todos, una gestión tan incompetente y negligente que claro que llevaron a 229 personas a fallecer", asegura tajante Toñi, quien insiste en que "no hicieron nada" por el pueblo valenciano.

En el vídeo, se puede ver completa su intervención con Antonio García Ferreras, que concluye reiterando las mentiras de Mazón: "No ha dicho ni una sola verdad; sigue siendo una persona miserable y mala, roza el psicopatismo. No ha mostrado ningún tipo de empatía con las víctimas".

