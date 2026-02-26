La confesión de un propietario de ocho pisos: "Me voy a fundir todo y no voy a dejar herencia a mis hijos, sino inculcarles el trabajo"

Javier, propietario de ocho pisos con 30 años, explica cómo inculca a sus hijos "la idea de que tienen que trabajar para ganar un dinero": "Llevo a mi hijo de tres años a mi empresa y le pongo a barrer con la escoba, y luego le doy un euro".

En este programa de laSexta Xplica, Javier Medina explicó que con 30 años tenía ocho pisos no heredados: "Mis padres tienen su casa, y yo tengo más patrimonio que ellos". "Todo el entorno que tengo tampoco ha heredado", afirmó Medina, que insistió en que "no es cierto que si tus padres no te puedan pagar una entrada no puedas acceder a una vivienda".

"Tengo 30 años, probablemente herede cuando tenga 60, que a mí mis padres me den una casa a esa edad ya casi al final de mi carrera pues...", afirmó el propietario, que insistió en que no es la excepción de su entorno sino todo lo contrario.

Por otro lado, preguntado sobre las herencias, el empresario aseguró que no tenía pensado dejarles nada a sus hijos: "Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia, y dejarles en vida la importancia del trabajo". "Me llevo a mi hijo de tres años a barrer en mi empresa y luego le doy un euros para inculcarle el esfuerzo de ganar dinero", aseguró el hombre: "Luego con ese euro se va a la máquina a sacarse una bola y un juguete".

"De hecho, le digo que si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando, pero si lo invierte en un piso, el piso lo alquila y no tiene que seguir trabajando", manifestó, tras lo que afirmó que él sí cree en la meritocracia.

