Los ciberdelincuentes utilizan la práctica extendida de comprar en internet para engañar. Crean páginas web clonadas que simulan ser las marcas oficiales. El experto en ciberseguridad Manuel Huerta explica a laSexta Clave que hay prácticas que pueden advertir de que se trata de una estafa. Uno de ellos es la existencia de precios significativamente bajos. En cualquier caso, hay que comprobar que la URL del sitio sea correcta, insiste. "Que no tenga caracteres cambiados", puntualiza. Ante la más mínima duda recomienda no comprar.

El experto explica que la intención de los estafadores es conseguir dinero, ya sea de manera directa, vendiendo un producto que no van a entregar nunca, o robando los datos de la tarjeta de crédito. Cruz, víctima de una ciberestafa, cuenta que le han estafado 180 euros. Pero los delincuentes tienen también sus datos bancarios. "Fui a comprarle un regalo a mi pareja, me metí en Google y me salió la página", cuenta al programa.

Cruz cuenta que hizo un pedido de 180 euros. Intentó contactar con ellos porque el pedido no llegada. No le cogían el teléfono. Comunicó que quería cancelar el pedido. Pero nunca le llegó el reembolso. "Cuando me fui a poner en contacto con ellos, la página ya no existía", relata.