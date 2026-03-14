Yago Rodríguez señala el error de Irán en la guerra en Oriente Medio: "No concentra los ataques en un solo país"

El director de 'The Political Room' ha destacado que Irán "está logrando con éxito atacar a los países árabes", aunque cree que "no está funcionando el asunto de matar soldados estadounidenses, que es una prioridad política para ellos".

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha afirmado que Israel e Irán "son los actores que tienen más claro" el conflicto en Oriente Medio. "La cuestión aquí es qué va a pasar con el futuro de la guerra y para mí básicamente hay cuatro claves para prever lo que va a suceder en las próximas semanas", ha expresado el experto.

Así, Rodríguez ha destacado en primer lugar "la internacionalización". "Esa por ahora le está saliendo a Irán, que está logrando ese incremento en los costes en fertilizantes e hidrocarburos. Además, está logrando con éxito atacar a los países árabes, aunque comete el error de no concentrar los ataques en un solo país árabe para sacarlo de la guerra y dispersar todos los ataques entre tantos países", ha subrayado.

En segundo lugar, según director de 'The Political Room', "está la cuestión de la presión electoral interna en Estados Unidos, que funciona a través de esa correa de transmisión que constituyen los hidrocarburos". "Esto está funcionando evidentemente, también para Irán, aunque no está funcionando el asunto de matar soldados estadounidenses, que es una prioridad política para ellos", ha apuntado Rodríguez, tras lo que ha insistido en que "no están logrando hacerlo en cantidades importantes", por lo que "ahí están fallando".

En lo referente al "equilibrio militar", el experto considera que "Estados Unidos va a tener una ventaja importante", pero cree que "va a ser difícil que eviten que los costes electorales alcancen Estados Unidos".

Y por último, ha declarado Yago Rodríguez, "está el asunto del golpe interno", que considera "el único evento que nos puede permitir una rápida conclusión de la guerra", ya que "Estados Unidos ya no se puede retirar". "No puede dejar tirados a los árabes con esto y con Irán con ganas de seguir la guerra. Por tanto, o hay un golpe interno y están trabajando en ello, o esta guerra puede alargarse", ha concluido.

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