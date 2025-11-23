Chicote, sobre la condena al fiscal general: "Se da por un cúmulo de indicios. En el asesinato de Asunta tampoco había una prueba exacta"

El jefe de investigación de 'ABC' afirmó que Álvaro García Ortiz "se encargó de decir que era culpable cuando vio venir a la Guardia Civil y eliminó sus dispositivos, como hacen los clanes cuando ven a los agentes y tiran la droga a la palangana de la lejía".

Alberto Chicote expresó en laSexta Xplica que le ha "causado cierta impotencia el no poder ver la sentencia" del fiscal general del Estado, pero afirmó que "esto no es nuevo", sino que "ha pasado muchas veces que se anuncia el fallo y luego se conocerá la sentencia". "En este caso, yo entiendo que se hace por el riesgo enorme que había de filtración del fallo, porque en el momento en que había una división, se iba a saber cuál era el fallo en una causa en la que además se estaba juzgando una revelación de secretos", manifestó el jefe de investigación de 'ABC'.

En lo referente a la condena, Chicote declaró que "será por un cúmulo de indicios, como pasa en otras muchas sentencias, de todo tipo de casos". Por ejemplo, en el asesinato de la niña Asunta no había una prueba exacta que diga la mató así su padre o su madre, sino que hay una serie de indicios y que el fiscal general del Estado era culpable él se encargó de decirlo cuando vio venir a la Guardia Civil y eliminó sus dispositivos, como hacen los clanes cuando ven a la Guardia Civil y tiran la droga a la palangana de la lejía", defendió.

En este sentido, Chicote dijo que si Álvaro García Ortiz "tenía pruebas de su inocencia en el móvil, no lo habría destruido", a lo que añadió que el fiscal "o tenía pruebas de su culpabilidad, o bien quería proteger a alguien, porque esa información que estaba en la Fiscalía llegó a La Moncloa, otro hecho cierto que quedó en el juicio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.