Revilla sale en defensa de los técnicos sanitarios: "He visto a las nóminas que cobran y están en el nivel del salario mínimo"

"Con una población con un envejecimiento feroz no hay suficientes medios para la que se nos viene encima", pronostica Revilla en laSexta Xplica, y es por eso que cree que es más necesario que nunca que se apoye a los sanitarios de nuestro país.

Miguel Ángel Revilla afirma en laSexta Xplica que está "muy preocupado ahora con el tema de la sanidad". El expresidente cántabro, que últimamente ha pasado más tiempo de lo que a él le hubiera gustado en hospital de Valdecilla -aunque afirmá que está "bien" para "la edad que tiene"- ha visto en primera persona los problemas a los que se enfrentan los sanitarios día tras día en nuestro país.

Para él, es "el gran problema" del futuro de España. "Conn una población con un envejecimiento feroz, no hay suficientes medios para atender a lo que nos viene encima", advierte. "Es una población de longevos", dice, y como ejemplo pone a quienes hoy se han sentado en la mesa del programa de laSexta, entre ellos, él.

"Y no somos una excepción. Es que hay miles de personas como nosotros que están por ahí. Nosotros relativamente estamos bien, pero a esta edad lo que suele haber son patologías, muchas patologías", asegura. Y eso supone un "coste brutal" para las arcas del Estado.

Revilla no puede evitar acordarse de todo el personal del hospital, desde los celadores hasta los médicos, pasando por los enfermeros y los técnicos y denuncia que la sociedad no les reconoce como se merecen en ningún aspecto, y mucho menos, en el económico.

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