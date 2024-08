Chapu Apaolaza ha hablado en laSexta Xplica sobre lo sucedido el jueves con Puigdemont en España desde su llegada hasta su posterior 'desaparición' y huida. "Está haciendo un teatro", se muestra tajante, y asegura que "hay una connivencia entre el expresident, que sabe que no le van a tener, la Conselleria y el Gobierno de España".

"¿El Gobierno de España ha pedido que no se detenga a Puigdemont?", pregunta Verónica Sanz, a lo que el colaborador responde: "Le han dejado de vigilar, a él y a otros miembros del procès. Por eso pudo entrar y salir a su antojo". "El CNI dejó de vigilar hace dos años a Puigdemont y, dejaron de hacerlo porque había una connivencia", comenta.

La razón, según él, fue porque "el Gobierno necesitaba no enfadar a los independentistas para que hicieran presidente (a Pedro Sánchez) y por las necesidades aritméticas en el Congreso y Senado". "Me preocupa que no se cumpla el Estado de Derecho", comenta Chapu Apaolaza en este vídeo, donde Afra Blanco le responde: "Esto no lo puedes demostrar".