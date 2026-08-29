Pilar Gómez, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "El Gobierno tenía la confianza de que si no hacía nada los migrantes iban a irse"

La periodista ha señalado que esa falta de respuesta se debe a que vieron "que hubo esa avalancha y que se fueron muchos".

La situación en Ceuta sigue lejos de la normalidad casi un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad desde Marruecos. Y Pilar Gómez ha señalado la inacción del Gobierno durante los primeros días.

"La primera intención (del Gobierno) es que, viendo que hubo esa avalancha y que se fueron muchos, tenía la confianza al principio de que si no hacía nada iban a empezar a irse, no se iban a quedar tantos", ha aseverado en laSexta Xplica.

Algo que ha achacado a que "Marruecos es un vecino incómodo con el que hay que llevarse bien y con el que tenemos una relación diplomática de servilismo": "Se vio con el cambio de postura con el Sáhara. Se ha visto claramente en que no hemos llamado a consultas a la embajadora".

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