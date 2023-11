"Me parece un error gravísimo, a mí no me representa": Así se ha pronunciado la exdiputada del PP Celia Villalobos tras ver las imágenes de Esperanza Aguirre alentando a la protesta y cortando el tráfico de la calle Ferraz, pese a que la delegación del Gobierno no estaba informada de la convocatoria. Acto seguido, ha explicado que una de las cosas que más le preocupan es "la radicalización que está sufriendo este país": "Los radicales siempre puedes temer que vayan más lejos y que ese 'más lejos' sea incontrolable. Me da pavor. Me parece una locura, como me parecía cuando se manifestaban en la puerta del PP, esas cosas me parecen tan fuera de lugar entonces y ahora... creo que la democracia tiene otros mecanismos para defendernos".

No obstante, la 'popular' ha defendido que "hay una decisión política de Sánchez de llegar hasta el final" y ha reiterado que, al igual que "tampoco iba a haber amnistía ni se iban a trasferir los trenes de Cercanías, Sánchez no tiene líneas rojas, y por encima de todo tiene que ser presidente", en referencia a la posibilidad de la negociación de un referéndum con posteridad.