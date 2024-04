Durante el debate que Celia Villalobos y la socialista, Enma López, mantienen en laSexta Xplica, la popular sale en defensa de su partido: "Al PP no nos gusta Vox, en absoluto", se muestra tajante, y compara las coaliciones de PP y Vox con las del PSOE cuando "gobernaba con Podemos y ahora con Sumar".

"Eso tampoco os gusta", echa en cara la colaboradora a la socialista, que no duda en decir: "No tienen nada que ver, porque no es ultraderecha". "Son igual de radicales, pero en el otro lado", defiende Celia Villalobos en esta intervención, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia, donde también habla de la historia de su familia durante la dictadura: "A mi padre los otros, que no eran los de Franco, le llevaron tres veces al patatar y se libró porque era argentino y con el pasaporte se iba".

A pesar de todo, "ni mi padre, ni mi familia han dicho ni una sola palabra atacando a los republicanos".