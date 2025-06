Baltasar Garzón reconoce que se cree a Sánchez: "No hay ningún elemento que nos lleve a pensar que sabe más de lo que afirma saber"

Baltasar Garzón opinó en laSexta Xplica sobre la situación actual del presidente del Gobierno, y señaló que "Pedro Sánchez ya ha dado muestras de que en momentos muy críticos se sobrepone y sigue adelante", a lo que apostilló que "la situación es sumamente delicada, porque todo el escándalo de Koldo, Ábalos y Cerdán le afecta al núcleo más próximo del partido, y tiene un problema de credibilidad hacia la ciudadanía, no solo en la derecha y la extrema derecha".

En este sentido, el exmagistrado defendió que Sánchez "tiene que hacer algo mucho más contundente que lo que hasta ahora ha desarrollado". "Un solo caso de corrupción puede y debe hacer caer a un gobierno", subrayó, al tiempo que insistió en que el líder del Ejecutivo "tiene que hacer algo más". Para el exjuez, "una cuestión de confianza habría sido una posibilidad", como también lo habría sido el que hubiera "dado un paso al lado dando entrada a otra persona".

Y a la pregunta de José Yélamo de si se cree al presidente cuando dice que no sabía nada y que fue el primer sorprendido cuando conoció los audios de la UCO, Garzón reconoció que sí se lo cree, y defendió que "no hay ningún elemento que nos lleve a pensar que sabe más de lo que afirma saber". "No soy partidario ni de las críticas de Felipe González ni de las descalificaciones y de la bronca política absurda por parte de la derecha y la extrema derecha, por lo que no soy partidario de un adelanto electoral, pero sí de otras soluciones", manifestó.