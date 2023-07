Celia Villalobos ha criticado con dureza algunas de las medidas de Vox en un debate en laSexta Xplica: "No me gusta una parte de Vox por ese sectarismo radical que tiene. Aquí se ha creado una situación política con dos extremos enfrentados que ha hecho posible ese malestar social que hay ahora mismo en España, esa división entre la extrema derecha y la extrema izquierda y en medio estamos los que intentamos hacer las cosas con la razón, no con las vísceras".

En este sentido, ha indicado que hay partes del programa de Vox y de Sumar "que parece que están hablando de lo mismo". "No me gusta Vox, pero es un partido democrático y que no ha matado a nadie. Si no les das la potestad... lo estamos viendo en Castilla y León, no se ha derogado la ley de la violencia machista ni nada de eso".

"Cuando llegas al Gobierno las cosas que haces es para pensar en todo, por lo tanto Vox no va a tener esa influencia", ha aseverado la 'popular', que ha afirmado que es "bipartidista": "Creo en la presencia de grandes partidos de centroizquierda y centroderecha que sean capaces de llegar a acuerdos. Apelo al voto útil a Feijóo para que no necesite a Vox para nada", ha zanjado.