Carlos Quílez expresó en laSexta Xplica que ha tenido "la oportunidad de participar en el documental de Rosa Peral y de entrevistar a la condenada y es evidente que existen algunas sospechas elevadas a la categoría de indicios o pruebas que complementan el relato acusatorio". "

"A esta mujer nadie nos ha explicado cuál es el móvil que ha tenido para matar a Pedro, como así lo dice la sentencia. No sabemos eso y no sabemos un montón de cosas. La sentencia utiliza hasta 25 condicionales", señaló el periodista y escritor, a lo que añadió: "Fueron Albert y Rosa quienes mataron a Pedro, pero no nos dicen quién le mató de los dos, con qué, dónde, por qué, dónde se hizo el plan, quién lo diseñó, dónde se encuentra el plan", "Esto deja algunos flecos como para que existan dudas", opinó Quílez.