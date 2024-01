José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que en España "hay miedo a alquilar no porque haya una nueva ley de vivienda, sino porque se ha generado un caldo de cultivo para que el propietario, sobre todo si es de una avanzada edad, puede tener miedo a que le impaguen y que se le queden en casa y no pueda echar a esa persona".

"Esos casos en los últimos años han bajado, pero el miedo es libre, y entiendo que si me están bombardeando con que si lo alquilo no me lo van a pagar, cuando el índice de los impagos de los alquileres no es elevado, entiendo que la persona no quiera alquilar", expresó el periodista, quien alertó sobre el problema de la vivienda en España.

"Podemos tener un problema como país y es que antes, en España la mayor parte de la gente cuando se jubilaba, ya tenía pagada una casa, pero ahora el problema que tenemos o podemos tener es que cada vez vamos a tener más gente mayor que va a tener que trabajar más de 67 años porque no tenga dinero para subsistir", lamentó Camarero, quien señaló que "es un problema de brecha económica entre unas familias y otras".