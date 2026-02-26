Camarero, a un empresario: "Cuando se le sube el salario a una persona, no va a ganar menos por mucho que aumente el IRPF"

El periodista económico también alerta del impacto de la inflación, la precariedad horaria y el uso de determinados contratos en el mercado laboral español: "Los sueldos suben, pero también el coste de la vida".

José María Camarero, periodista económico, reconoce en laSexta Xplica que los salarios han aumentado en los últimos años, apoyándose en los datos oficiales. Sin embargo, matiza que esa mejora ha quedado diluida por el incremento del coste de la vida.

"¿Qué es lo que pasa? Que los precios, la inflación, el coste de la vida ha subido todavía más y se está comiendo desde la pandemia buena parte de esa recuperación. Los sueldos suben pero está subiendo mucho más el coste de la vida", asegura Camarero. A su juicio, esta brecha entre ingresos y gastos explica buena parte de la sensación de pérdida de poder adquisitivo que experimentan muchos hogares.

El periodista también pone el foco en la calidad del empleo. "Estamos en un momento que hay muchísimos millones de trabajadores, estamos en récord, hay bastante empleo, una tasa de paro que sigue bajando pero mucha gente se está encontrando la situación en la que le ofrecen un puesto de trabajo que no es de 8 horas, que no es a tiempo completo", explica.

Según detalla, "hay más de 3 millones de trabajadores en España que se les contrata por 4 o 5 horas que no es lo que quieren y que posiblemente la empresa no es lo que necesite, pero que utiliza esa artimaña para no contratarles a tiempo completo. Y ahí se nota mucho a final de mes".

Camarero también cuestiona el uso de determinados contratos indefinidos. "Se está haciendo mucho contrato fijo pero muchas empresas lo que hacen es que a las pocas semanas o a los pocos meses de tener el contrato fijo, le despiden. Y de eso poco se habla", denuncia

En su opinión, estas prácticas contribuyen a una inestabilidad y explican por qué, pese a los buenos datos agregados de empleo, muchas personas siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes. "Cuando a una persona le suben el sueldo, esa persona puede que no gane tanto como pensaba que iba a ganar, porque el IRPF se le ajusta, pero a una persona que le suben el sueldo no va a ganar menos, por mucho que el IRPF se suba. Es materialmente imposible. Y esta es una idea que se explica mal", advierte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.