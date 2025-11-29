Borja Aitor señala que las relaciones entre PP y Junts "están muy rotas": "Quien crea en un acuerdo está viendo algo que no existe"

En laSexta Xplica, Borja Aitor analiza la relación entre el PP y Junts y descarta un acuerdo entre ambos para una moción de censura. Según el periodista, los lazos están muy rotos por financiación y campañas contra Cataluña.

En este vídeo de laSexta Xplica, Borja Aitor analiza en qué punto se encuentra la Borja Aitor y si finalmente ambos podrían unirse para impulsar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según señala el periodista, las relaciones entre el PP y Junts "están muy rotas" por dos motivos: por la posición de los de Feijóo en torno a la financiación "sitúan a los catalanes como personas insolidarias", comenta Aitor y, en segundo lugar, por la campaña que han llevado a cabo los populares contra el catalán en Europa.

"Quien crea que Junts puede llegar a un acuerdo con este PP es que está viendo algo que no existe", asegura Borja Aitor.

