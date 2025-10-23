Alfonso Arús responde a Victoria Beckham en este vídeo: "No he visto a nadie tan convencida como a Rebecca Loos"

"Mira que he hecho entrevistas en mi vida y creo que nunca he visto una persona tan convencida y con tantos detalles como Rebecca Loos, que no duda ni un segundo", asegura Alfonso Arús a Victoria Beckham.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que "Victoria Beckham ha hablado por primera vez en un podcast de Rebecca Loos": "Ella lo que dice es que no dio crédito y que sirvió para unir más a la pareja". Y es que en un podcast tras el lanzamiento de su documental, la diseñadora de moda ha sido preguntada por la que fue la mujer que cuidaba de sus hijos en su estancia en Madrid y que aseguró haber tenido un affair con David Beckham, quien, en ese momento, jugaba en el Real Madrid.

"Nos han pasado tantas cosas... estábamos hablando de ello porque recientemente hemos celebrado nuestros 26º aniversario de boda", ha respondido Victoria Beckham, que ha lanzado un dardo a los detractores de la pareja: "Por cierto, la gente decía que no funcionaria y ya llevamos 26 años". Además, la ex Spice Girl ha destacado: "Nos han pasado tantas cosas... y siempre hemos estado juntos y hemos capeado el maldito temporal".

Sin embargo, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s : "Mira que he hecho entrevistas en mi vida y creo que nunca he visto una persona tan convencida y con tantos detalles como Rebecca Loos, que no duda ni un segundo". Por su parte, Angie Cárdenas destaca que Victoria Beckham "no lo niega sino que lo minimiza porque ya ha pasado".

