Alfonso Arús, tras descubrir que ChatGPT rinde mejor si le "insultas o sobornas": "Lo estáis poniendo a la altura de Koldo"

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un viral que revela un sorprendente estudio sobre cómo mejorar las respuestas de ChatGPT. Según el creador de contenido @spicytuna, "si le insultas o le sobornas, funciona mejor".

"Es muy interesante porque nunca lo hubiera dicho", comenta Alfonso Arús, antes de mostrar el viral que desvela cómo hablar a ChatGPTpara que funcione mejor.

Según un estudio, para mejorar el rendimiento de la IA solo le tienes que "insultar o sobornar". "A partir de los últimos modelos, si le tratas mal, te da mejores resultados, respuestas más acertadas y completas", desvela el creador de contenido '@spicytuna'. "Lo que es curioso es que el propio sistema percibe que tienes un incentivo y tienes que hacerlo mejor", comenta el influencer.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús está a favor de poner en práctica esta nueva técnica. "Al final, la inteligencia artificial se ha alimentado de nuestro conocimiento y, si nosotros no dejamos sobornar, ella también lo hará", comenta Marc Redondo entre risas. "Estás poniendo a ChatGPT a la altura de Koldo", bromea Alfonso Arús.

