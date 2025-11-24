Las empresas armamentísticas europeas se desploman ante el plan de paz para Ucrania

Las cifras Desde el pasado miércoles, la más potente, la británica Bae Systems ha caído casi un 8%, la alemana Rheinmettal se ha hundido un 16%, la italiana Leonardo un 10%, la sueca Saab un 12% y la española Indra más de un 9%.

Una de las pistas de que el plan de paz para Ucrania pactado por EEUU puede estar avanzando está en la industria armamentística. Las empresas de este sector, sobre todo las europeas, se están desplomando en bolsa. Y justo lo hacen desde que comenzó a hablarse de la nueva propuesta de Trump para poner fin a la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ya más de tres años.

Desde el pasado miércoles, la más potente, la británica Bae Systems ha caído casi un 8%, la alemana Rheinmettal se ha hundido un 16%, la italiana Leonardo un 10%, la sueca Saab un 12% y la española Indra más de un 9%. Paradojas de la vida, esta versión de un Trump casi pacificador no le gusta a la industria militar.

El mercado prevé así el descuento de los pedidos que podría hacer Ucrania a estas empresas, pero también la voluntad de los gobiernos europeos de no ser tan agresivos en sus planes de defensa pese a los compromisos con la OTAN, ya que se cree que sin un conflicto a sus puertas, no tensionará tanto para impulsar este gasto.

Un portavoz de Hensoldt, que suministra sistemas de sensores para el Eurofighter, comunicó que la evolución actual de la cotización reflejaba lo cerca que los mercados seguían los acontecimientos en torno a la guerra de Rusia contra Ucrania, según se ha hecho eco Reuters, aunque lo considera una interpretación "errónea".

"Considero que se trata de una peligrosa interpretación errónea, porque incluso si los combates en Ucrania llegan a su fin, (eso) no significa que Europa esté a salvo y ya no necesite invertir en defensa. Si la guerra de Rusia contra Ucrania termina, significa que Rusia tendrá tiempo y recursos para buscar otros objetivos", añadió el portavoz.

