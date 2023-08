El escritor Benjamín Prado aseguró en laSexta Xplica que después de las elecciones generales del 23J "no hay ninguna posibilidad de que el Partido Popular gobierne".

Sobre las negociaciones de cara a una investidura, Benjamín Prado hizo una clara reflexión: "¿Por qué todos piden cosas al Partido Socialista? Porque todos hablan con el Partido Socialista. ¿Por qué nadie pide nada al Partido Popular? Porque no les habla nadie, solo les habla la ultraderecha, solo les habla Vox. No les habla ni siquiera la derecha catalana, que no era independentista, pero le ha interesado en un momento determinado convertirse en 'indepe' y se ha convertido".

"Cada partido que representa una autonomía determinada va a pedir cosas para sí mismo, para su gente. Es normal, por eso le van a juzgar, por eso le van a votar y para eso está ahí. Si no, rompemos las autonomías. Es verdad que Vox no cree en las autonomías, pero su líder ya ha cobrado de dos. Aunque no crea en las autonomías, en la pasta que le han dado un par de ellas sí que creía", añadió el escritor.

Acerca del PP, Benjamín Prado apuntó que "cuando se abre a negociar con Junts dice que lo hace dentro de la Constitución" y se destacó: "¿Desde dónde negocian los demás, desde el Fuero de los españoles de Franco? Está dentro de la constitución negociar con partidos que son legales y que están autorizados como Bildu, o como Junts. Lo que no es constitucional es tener secuestrado el poder judicial, por ejemplo. No es constitucional y se hace. No está dentro de la Constitución decir que ilegitimas un gobierno porque ha pactado con no sé quién".

En este sentido, el escritor se mostró muy crítico con el PP: "Esta excentricidad de Feijóo de decir que como ha ganado tiene que gobernar, ¿desde cuándo? Será en otro país, en nuestro sistema gobierna el que llega a acuerdos suficientes como para montar un gobierno. Punto".