Benjamín Prado, periodista y escritor, ha expresado en laSexta Xplica que la entrada de Vox a los ayuntamientos gracias a los pactos con el PP "es una tragedia". "La llegada de Vox a las instituciones españolas es un verdadero drama, es un retroceso democrático", ha lamentado, a lo que ha añadido: "En un país donde hay 1.200 mujeres asesinadas y donde se produce una violación cada tres horas, que salga un descerebrado, que además es el segundo a bordo de la Comunidad Valenciana, diciendo que no existe la violencia de género es muy grave, y que se pacte con ese tipo también es muy grave".

Así se ha referido el escritor a las palabras del número 2 de Vox en Valencia, quien negó la existencia de la violencia machista, tras lo que Prado ha señalado que "el PP pide la luna y se la dan, por lo que tiene que apoyar al final lo que no hubiera querido apoyar".

En este sentido, el periodista ha criticado que "la política española se ha convertido en un juego de conveniencias, de matrimonios raros y con unas líneas rojas que son móviles, es decir, cuando me interesan las pongo en un sitio y cuando no me interesa las pongo en otro". "Normalmente, para los demás las pongo en un sitio y para mí en otro", ha apostillado.