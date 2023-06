El número dos de la lista de Vox por Valencia en las elecciones autonómicas y portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, José María Llanos, ha insistido sin ningún tipo de reservas en que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe" y ha defendido el concepto de "violencia intrafamiliar".

Así se ha pronunciado Llanos en declaraciones a TVE en las que ha considerado que la violencia "intrafamiliar" supone "que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté".

Llanos ha argumentado que su formación no cree "que las personas tengan género, tienen sexo" y que "las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños".

Y ha dicho: "Vamos a acabar con esos test, esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios y a los trabajadores también en algunas empresas".

Un discurso que sus futuros socios de gobierno en Valencia, el PPCV, no han cuestionado en un primer momento pero que después, el propiolíder popular Alberto Núñez Feijóo ha matizado en Twitter. "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste", ha señalado.