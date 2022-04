Para Benjamín Prado, lo que hicieron Luis Medina y Alberto Luceño, adjudicándose comisiones millonarias por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia, es "completamente atroz".

"No solamente por lo que han hecho sino, por cuándo lo han hecho", incide el escritor que recuerda cuál era la crítica situación que en ese momento vivía nuestro país: "En España morían 900 y pico personas al día", ha recordado, destacando que entonces "no había dinero" para contratar más personal sanitario, rastreadores o comprar EPI. "Los sanitarios estaban con bolsas de basura", asevera.

En aquel momento, prosigue, "se estaba exigiendo al Gobierno que pagara ERTE porque la gente estaba confinada, no podía ir a trabajar y si no podían ir a trabajar no comían". "En ese momento llegan un par de memos y ganan millones de euros con unas comisiones absolutamente inverosímiles", condena.

En este sentido, Prado asevera que "contratos de 11 millones de euros con una comisión de seis millones de euros no hay quien se lo coma" y critica que los comisionistas "se lo llevan muy fácilmente en el mismo país donde vivíamos todos aterrorizados porque no había dinero ni posibilidad de ganarlo ni de sostener la sanidad publica". "Me parece algo completamente obsceno", sentencia. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo.