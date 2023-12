"El problema de esta amnistía, que es un intercambio de cromos entre el presidente que quiere gobernar y los votos que necesita, es que hay un aspecto práctico que entiendo", ha expuesto Benjamín Prado durante su participación en un debate en laSexta Xplica.

"La disyuntiva era Puigdemont o Vox. Puigdemont no ha matado a nadie. No nos gusta lo que ha hecho, estamos de acuerdo en que ha cometido delitos, pero no ha matado a nadie", ha añadido el escritor, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

En este sentido, ha asegurado que "algunas de las políticas que impone y propone Vox sí matan a la gente. La falta de inversión en sanidad, infraestructuras...". No obstante, Prado ha indicado que no le gustan las amnistías: "Me parece una injerencia del poder político y judicial. No me gustan ni estas ni las fiscales del PP tampoco", ha recalcado.