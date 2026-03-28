Benjamín Prado: "Que Aznar sea considerado un oráculo a la hora de hablar de una guerra es para ponerse a temblar"

El periodista ha sostenido en laSexta Xplica que "coger como referencia moral en este asunto a un tipo como José María Aznar es como meter al zorro a cuidar las gallinas en el gallinero".

El periodista Benjamín Prado ha sido claro y conciso en laSexta Xplica sobre la posición del expresidente del Gobierno José María Aznar en la guerra de Irak, la cual ha sido muy comentada en las últimas semanas tras el comienzo del conflicto en territorio iraní con los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel.

"La competencia de las residencias de ancianos era de Pablo Iglesias, la vivienda es culpa del PSOE, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, y el 11-M fue ETA", ha expuesto Prado en el comienzo de su intervención.

De esta manera, hace referencia a que aquel terrible acto terrorista no tuvo nombre propio en cuanto a la sociedad como otros problemas que han ocurrido en España.

"Que Aznar sea considerado un oráculo a la hora de hablar de una guerra, es para ponerse a temblar realmente", ha confesado durante el programa, sosteniendo que es "un tipo que nos metió en una guerra ilegal, que nos metió en una guerra que causó los muertos que causó".

Asimismo, dice que pese a los años que han pasado, el expresidente "sigue todavía defendiendo su actuación en la guerra de Irak": "Sigue casi diciendo que lo de la ETA todavía no está muy claro, sigue diciendo que lo de las armas de destrucción masiva no está tan claro".

"Es decir, sigue mintiendo exactamente igual que mintió en su momento. De verdad, coger como referencia moral en este asunto, no digo en otro, en este solo, a un tipo como José María Aznar, es como meter al zorro a cuidar las gallinas en el gallinero", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.