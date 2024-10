Benjamín Prado fue uno de los protagonistas de un vídeo de laSexta Xplica. El escritor, junto a Angie Calero, cuentan la historia de un anillo que el rey Juan Carlos dio a Bárbara Rey, y que la vedette vendió en su día al emérito, días antes de su boda con Ángel Cristo en 1980.

"El anillo estaba dentro de un mineral. El rey trataba como una reina a todas las mujeres menos a la suya. Le gustaba regalar joyas, lo que no se sabía era esta historia, la de una regalada por una de sus amantes", cuenta Prado.

Y prosigue: "Era un anillo valorado en dos millones de pesetas. La relación del rey con el dinero es que como veía su cara en los billetes pensaba que eran suyos. Pero escuchó a sus asesores, que le dijeron que ese anillo podía ponerle en un compromiso. Que no se lo quedase".

Un anillo que Bárbara Rey vendió en su día al emérito. "Estaba en un bingo. Había alguien allí que perdió mucho dinero y me dijo un precio asequible, así que lo compré. Tenía confianza con el rey, así que le dije que si lo quería adquirir. Imagínate, estoy con él y me veo en una situación en la que tengo que empeñar las joyas porque no tengo dinero", dijo la vedette en 'Una vida Bárbara'.

Y así sucedió, como cuenta Angie Calero, periodista de la Casa Real en ABC: "Días antes de su boda con Ángel Cristo recibió en su casa un paquete que contenía un anillo. Sabía que detrás estaba el rey. Ella le pedía un millón, y él se los dio a cambio de que se quedaba con él como prenda".