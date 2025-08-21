Pepe Álvarez (UGT) califica de "insoportables" las condiciones laborales de los bomberos: "Esto no puede continuar así"

El secretario general de UGT ha dejado claro que la situación de los bomberos "no puede continuar así" si queremos que el país "esté preparado" ante el cambio climático. "Los contratos deben ser de todo el año".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha denunciado las condiciones laborales de los bomberos forestales, confesando que le parecen "insoportables". "Muchos de ellos tienen contratos de seis meses", ha apuntado.

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, ha dejado claro que esto "no puede continuar así" si queremos que el país esté preparado para el cambio climático y queremos tener un cuerpo de bomberos forestales de "alta calidad".

"Hay que mejorar las condiciones de trabajo y tenemos que conseguir que los contratos sean todo el año", ha asegurado, recordando que los fuegos se apagan, sobre todo, en invierno.

Un momento que ha aprovechado para recordar que las competencias están claras y son "de las comunidades autónomas".