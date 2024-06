El Gobierno ha iniciado los trámites para la extinción de la Fundación Francisco Franco y si por algo aboga Benjamín Prado en esta intervención de laSexta Xplica es por no olvidar lo que pasó.

"Franco fue un golpista, traidor, criminal de guerra y un asesino de miles de ciudadanos, por lo que no tienen ningún sentido que en una democracia exista ningún tipo de organización que esté loando la existencia de una sátrapa de semejante magnitud, pero hay que estudiar el franquismo para no repetirlo", defiende, y añade: "Hay que saber de dónde vinimos y qué pasó para no repetirlo".

"Me quedé estremecido con los jóvenes gritando en las protestas de Ferraz '¡Viva Franco, viva la Constitución!'", dice entre las risas de sus compañeros de programas. Es por eso que el periodista recomienda a esos jóvenes dar "un repasito importante a este tema porque se os han pasado bastantes detalles por el camino".