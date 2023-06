Miguel Ángel Revilla afirma que el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez durante la última legislatura "tiene el pecado original de ir en contra de lo que ha ofrecido en las elecciones". "Engañó al pueblo español", asevera el presidente saliente de Cantabria, que apunta que "cuando alguien dice en las elecciones 'no voy a pactar con este' y luego pacta, las personas normales dicen: 'Me has engañado'".

Revilla recuerda que él mismo auguró que este Ejecutivo saldría mal y asevera que "lo sorprendente es que ha durado cuatro años". "Hay que darle el mérito a Pedro [Sánchez] que, en su ansia por ser presidente, y que es muy lógico, ha conseguido aguantar ese Gobierno durante cuatro años, incluso aprobar leyes y Presupuestos", agrega.

Sin embargo, Revilla incide en que la "sintonía de ese Gobierno ha brillado por su ausencia" y en que los socios "han estado de bronca en bronca", citando como ejemplos el apoyo armamentístico a Ucrania o la cuestión de la ley del 'solo sí es sí'.

Una división que, a su juicio, "ha contribuido a que todavía el sentimiento contra Pedro haya aumentado", que ha favorecido "a las fuerzas que no han tenido otro programa que denunciar un gobierno como ilegal, que no lo era, pero sí anormal" y "ha hecho subir también al partido de la extrema derecha, que es Vox". Puedes escuchar su análisis completo en el vídeo.