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Una autónoma, tajante con los impuestos: "Cuando os pase algo en Andorra no vengáis a España por la sanidad pública"

En sus palabras en el programa, afirma que en España "no sobran impuestos sino privilegios" y apunta al discurso de los partidos: "Hacen mucho daño".

Adua Baaza, a la derecha

Adua Baaza, autónoma, ha estado en laSexta Xplica para hablar de los impuestos. Para hablar de los críticos con los impuestos. En sus palabras, ha sido muy clara con ellos y con quien prefiere vivir en Andorra para pagar menos.

"Si los jóvenes creen que es mejor vivir en Andorra porque no se pagan impuestos cuando les pase algo que no vengan a España por la sanidad pública", ha afirmado.

Y ha insistido en ese asunto: "Hay mucha gente joven que se cree el discurso de algunos partidos que hacen mucho daño. Han hecho entender que puedes tener mejor vida y que si eres pobre es porque quieres o porque el Gobierno hace que seas más pobre".

Para ella, en este país "no sobran impuestos" sino que lo que sobran son "privilegios": "La gente practica el yoísmo. El empresario siempre quiere facturar y generar más, no le importa el estado del bienestar".

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