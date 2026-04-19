Sotillos: "Me sorprende que Abascal se queje de los impuestos, sin ellos no habría cobrado un euro en su vida"

En sus palabras, ha dicho que "habría sido espectacular ver cómo habría sobrevivido" el líder de la ultraderecha de no ser por los impuestos. Habla de "cosas a mejorar" en el sistema fiscal español.

Alberto Sotillos ha estado en laSexta Xplica para hablar del pago de impuestos en España. En ese sentido, se ha mostrado sorprendido con las quejas de Abascal al pago de tasas y afirma que sin ellas "no habría cobrado un euro en su vida".

"Me sorprende escuchar a Abascal quejarse de los impuestos porque sin ellos no habría cobrado un euro en su vida. Habría sido espectacular ver cómo habría sobrevivido", ha expuesto.

En ese sentido, habla de que hay "cosas a mejorar" en el sistema impositivo de España: "No puede ser que los tramos estén tan desactualizados".

"El sistema pena más las cotizaciones y a los trabajadores que al capital, que pasa prácticamente desapercibido", ha concluido.

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