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"¿De dónde sale su sueldo?"

Afra Blanco, sobre los impuestos: "Yo también puedo ser populista y ver quién paga a Alberto Núñez Feijóo"

La sindicalista, en laSexta Xplica, ha defendido el pago de impuestos y ha respondido a los que se oponen a ellos. "Menos mal que no son presidentes porque tendríamos un conflicto con Francia o Dinamarca", afirma.

Afra Blanco, en laSexta Xplica

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar del pago de impuestos en España. En sus palabras, ha respondido a los "discursos populistas" con una frase: "Yo también puedo jugar a ese juego y preguntar quién paga a Alberto Núñez Feijóo y de dónde sale su sueldo".

"Cuando se habla de que España vive un infierno fiscal les diría que menos mal que no son presidentes o presidentas, porque tendríamos un conflicto con Francia o con Dinamarca. Estamos por debajo de la media europea", explica.

Y ha hablado de los jóvenes: "X, Instagram... Las voces que están contra los impuestos, ¿necesitan Internet? ¿Qué es Internet, si no son impuestos?"

"Mordéis la mano de los que os dan de comer y el problema es que hay tantos que aplauden que luego Milei y Trump llegan a ser presidentes", ha insistido.

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