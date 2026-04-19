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Pedro Rodríguez ve a China como una "potencia sobrevalorada": "Nos dio el covid pero no las vacunas"

El profesor de Relaciones Internacionales ve las múltiples visitas de Sánchez al gigante asiático como un "posicionamiento geopolítico": "No vas a venderles jamón".

Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, del viaje de Pedro Sánchez a China para verse de nuevo con Xi Jinping. En sus palabras, el profesor de Relaciones Internacionales afirma que el "problema de la política exterior de España" es la sospecha de que se "toman decisiones en intereses particulares y no en el general".

En ese sentido, afirma que China es "importante" pero dice también que es "una potencia sobrevalorada".

"Nos ha dado el covid pero no nos dio las vacunas", ha apuntado en sus palabras en el programa de José Yélamo.

Además, considera que ir mucho a China "representa un posicionamiento geopolítico": "No es venderles más jamón".

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