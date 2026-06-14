Antonio Valdivia defiende la posición del Gobierno sobre una Justicia con doble rasero: "Hay casos que tocan solo al electorado progresista"

Antonio Valdivia, corresponsal político de 'Infolibre', afirma que el Gobierno no argumenta que todo los procesos judiciales abiertos que salpican al PSOE no son 'lawfare', pero que sí hay jueces concretos que toman "decisiones extrañas contra el Gobierno".

El corresponsal de InfoLibre Antonio Valdivia analiza en laSexta Xplica la posible percepción de parte del electorado progresista sobre la existencia de 'lawfare' contra el Gobierno, en el marco del debate político y judicial actual.

Preguntado por el presentador José Yélamo sobre si el discurso del Ejecutivo señalando a jueces o denunciando una supuesta campaña contra el Gobierno tiene efecto en su base electoral, Valdivia sostiene que la narrativa oficial no se basa en una negación global del sistema judicial, sino en casos concretos.

"No es que sea todo 'lawfare', porque también reconocen la gravedad de muchas de las cosas que estamos viendo, pero sí dicen que hay casos de jueces concretos en los que sí se están viendo unas instrucciones extrañas y decisiones que van contra el Gobierno", afirma

El periodista pone como ejemplo el caso del fiscal general del Estado, señalando que "eso ha calado mucho en el electorado progresista". "Un fiscal general del Estado que ha sido condenado sin ninguna prueba...", deja caer, provocando las protestas de algunos de los presentes en el plató.

Valdivia también cita otras actuaciones judiciales controvertidas dentro del debate político, como la instrucción del juez Peinado, sobre la que afirma que "es una instrucción que no es extraña, es que desvaría en muchas cosas" y recuerda que cogió "recortes de periódicos en contra de la doctrina del Supremo".

También defiende que existen factores estructurales de tensión entre poderes del Estado, recordando movilizaciones de jueces contra la ley de amnistía. "Hemos visto cómo los jueces salían a la calle a protestar contra una ley que se estaba haciendo en el Legislativo", señala. Algo que, a su juicio, no deberían haber hecho.

El corresponsal apunta además a la procedencia de algunas de estas denuncias con las que se inician los procedimientos: "Hay una serie de asociaciones ultra como Abogados Cristianos que están teniendo un papel inicial en todas las causas", afirma. Organizaciones que, apunta, están "acosando a las mujeres en las puertas de las clínicas para abortar". Destaca además que en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el juez haya tardado seis meses en permitir que la UCO -aunque se lo hubiera pedido la Guardia Civil. pueda acceder a las cuentas.

"Lo que estoy diciendo es que hay un respeto a la justicia, pero es verdad que estamos viendo casos concretos que sí tocan exactamente al electorado progresista", comenta. "Muchas partes del electorado progresista están decepcionadas con la actuación de Zapatero, presuntamente, pero ven que hay movimientos que no son justificables", añade.

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