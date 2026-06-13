El PSOE, descontento con la Justicia: vuelven a la idea del lawfare y aseguran que los jueces "agitan para ir en su contra"

Entre líneas Los socialistas vuelven a hablar de un "doble rasero" con ellos e insisten en la idea de una Justicia a dos velocidades.

La Justicia es objeto de debate en el PSOE, que denuncia un "doble rasero" en su contra. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, sostiene que la Justicia no es igual para todos, mientras que Óscar López, ministro de Transformación Digital, lamenta la existencia de sentencias injustas. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, critica la rapidez judicial en casos que afectan a la izquierda frente a la lentitud con la derecha, comparando los casos de Montoro y Zapatero. Esta teoría es apoyada por varios socialistas, mientras Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de atacar a instituciones judiciales.

La Justicia saca sus conclusiones, como lo hace el PSOE. Y con todos los casos que siguen rodeando al partido de Ferraz, los socialistas vuelven a hablar de un "doble rasero" con ellos.

"En este país hay un doble rasero y la Justicia no es igual para todos", ha afirmado Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.

Por eso recurren a una vieja herramienta, la agitar la idea del lawfare, de que la Justicia se está orquestando para ir en su contra. "Ojalá no hubiera nunca una sentencia injusta, pero lamentablemente las hay", apunta Óscar López, ministro de Transformación Digital.

"Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas que afectan a la derecha", sentencia Montse Mínguez, portavoz del PSOE.

Y, para defender la idea, se agarran a las comparaciones: "El señor Montoro está imputado y lleva esperando un año a que lo llamen a declarar. A Zapatero le imputan y tardan siete días en citarle a declarar".

Una teoría que abanderaba Óscar López, pero a la que se han sumado otros socialistas. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo aprovecha la coyuntura para llevarse a su terreno la idea: "Un Gobierno que es capaz de organizar cacerías contra la Policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces y contra los fiscales por hacer su trabajo".

Porque reprochan a los de Pedro Sánchez sus ataques a la Justicia.

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