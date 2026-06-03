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Caso Begoña

El juez Peinado retrasa al 15 de junio la audiencia a Begoña Gómez y reitera que será conducida por la fuerza si no comparece

Los detalles El abogado de la esposa del presidente del Gobierno había pedido un aplazamiento porque el día 9 de junio, inicialmente fijado, tenía agendado otro procedimiento.

Foto de archivo de Begoña GómezFoto de archivo de Begoña GómezEuropa Press
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El juez Juan Carlos Peinado ha pospuesto al próximo 15 de junio la audiencia preliminar a la que citó a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como acusada, después de que su abogado pidiera un aplazamiento porque ya tenía agendado otro procedimiento para la fecha inicial prevista, el día 9.

Así lo ha acordado el juez instructor en un auto, al que ha tenido acceso laSexta, en el que fija para las 18:00 horas la audiencia preliminar, "manteniéndose la obligación de comparecer".

En este sentido, insiste en que tanto Gómez como los otros dos investigados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, "deberán comparecer personalmente", "con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" si no lo hicieran.

Peinado también avisó al fijar la primera fecha que, si no acudían, podría adoptar medidas cautelares sobre ellos para evitar "el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

A la audiencia preliminar también están convocadas (además de los acusados y sus defensas) la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.

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