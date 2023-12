El periodista Antonio Maestre ha analizado en laSexta Xplica la situación de bloqueo que vive desde hace años el Consejo General del Poder Judicial.

"El Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial porque ya controla a los jueces y como ya controla a los jueces no quiere dejar de controlarlos", ha afirmado.

"Ese relato que dice que los jueces eligen a los jueces busca establecer una especie de sufragio censitario, es decir, un poder al margen de la soberanía popular que se pueda elegir a sí mismo", ha añadido.

Al respecto, Antonio Maestre considera que estaría "al margen" de "los controles que todos nos hemos dado como pueblo para, precisamente, tener una soberanía compartida" y con ella "la capacidad de elegir a los representantes".

"Si los jueces van a controlar al poder político, los jueces no pueden elegirse a sí mismos y ser una casta de privilegiados que se eligen entre sí para representar luego los intereses de la derecha, como ha quedado demostrado con Alberto Núñez Feijóo que no quiere renovarlo para que no lo controlen otros diferentes a ellos", ha zanjado el periodista.