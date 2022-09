"El Partido Popular, analistas, tertulianos y empresarios pusieron a parir a Pedro Sánchez cuando anunció los impuestos extraordinarios a las energéticas", afirma la periodista Angélica Rubio en laSexta Noche. La directora de 'ElPlural.com' asegura sentirse "pasmada" con los cambios de parecer del PP de España, que cuando el Partido Popular europeo votó a favor de esos impuestos "salió a decir que Pedro Sánchez nunca había hablado de beneficios extraordinarios", explica, sorprendida.

Para Rubio, "González Pons, eurodiputado y persona de absoluta confianza de Feijóo, o no se ha enterado o no le cuenta la verdad a Feijóo. Hoy el PP europeo vuelve a dejar en ridículo al PP español" y asegura que "no es discutible que el Partido Popular ha hecho el ridículo con este tema". La periodista recuerda que este partido llamó 'timo ibérico' al tope ibérico conseguido por Sánchez y el gobierno de Portugal y que ahora "lo está pidiendo para toda Europa".

"Lo que no puede ser en este país es que hayamos llegado a tal nivel de sectarismo que uno ya es que no sea capaz de reconocer los errores, sino que cuando se equivoca dice que el que se ha equivocado es el vecino", asegura Angélica Rubio.