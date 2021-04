Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha asegurado en laSexta Noche que no van a "tocar" la fiscalidad en Madrid. "No vamos a pedir ni un euro más a los ciudadanos de Madrid y, por tanto, no subiremos los impuestos en los próximos dos años de un Gobierno excepcional que tiene, sobre todo, que recuperar la economía y el empleo", ha defendido.

En este sentido, Gabilondo ha dicho sentirse "muy respaldado en esta medida" por su partido, y ha manifestado que cree "imprescindible" hacerla porque "no se puede pedir un esfuerzo mayor cuando, además, hay dinero y recursos".

"Hay unos fondos europeos que van a venir y en estos dos años lo que hay que hacer es recuperar la economía y el empleo y no pedir más esfuerzos, sino ofrecer más posibilidades", ha expresado, tras lo que ha subrayado: "No tocaré los impuestos".