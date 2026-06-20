Ana Alarcón, portavoz del SUP: "Mis compañeros estar con un profundo malestar. Se sienten insultados"

En una intervención en laSexta Xplica, Alarcón asegura que el sentimiento entre los policías es de incomodidad y rechazo: "Se sienten bastante indefensos e insultados".

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón, ha expresado el "profundo malestar" existente entre los agentes tras las consideraciones recogidas en una resolución del juez Peinado en el marco del caso que afecta a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno.

En una intervención en laSexta Xplica, Alarcón asegura que el sentimiento entre los policías es de incomodidad y rechazo: "Lógicamente están con un profundo malestar. Están, pues, no sé si la palabra es cabreados, pero sí que es verdad que se sienten bastante indefensos, insultados, por decirlo de alguna manera", afirma.

La representante sindical criticó que en la resolución judicial se cuestionara la actuación de los agentes como parte del razonamiento del magistrado en el procedimiento. "Esta manifestación por parte de un juez en un auto judicial, que para justificar esa resolución tenga que hacer y poner en entredicho la profesionalidad de los policías y la lealtad de los policías a la institución, lógicamente, pues merece una queja", ha señalado.

Alarcón ha añadido que el SUP ya ha trasladado su protesta a las instituciones competentes. "Desde el sindicato ya lo hemos denunciado, le hemos remitido una carta al ministro Fernando Grande Marlaska, así como al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial", explica.

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