Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal descubre los secretos de los Goya del 'No a la guerra'

Anatomía de... cuenta con protagonistas que vivieron la gala en primera persona como los actores Alberto San Juan y Juan Diego Botto, el director de cine Joaquín Oristrell, la actriz María Barranco o el realizador de TVE Luis Campoy.

El domingo, a las 21:30 horas, Anatomía de... viaja a febrero de 2003, en un momento en el que el mundo del cine español abarrotó el Palacio de Congresos de Madrid para asistir a una nueva gala de entrega de los Premios Goya. Pero la de ese año no iba a ser como la de otros años.

Y es que antes de la gala, los españoles observaron atónitos al entonces presidente José María Aznar, con los pies sobre la mesa y fumándose un puro con el presidente estadounidense George Bush, mientras mostraba de forma abierta su intención de llevar al país a la guerra de Irak con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.

El clamor contra la guerra empezó a extenderse por las calles y el mundo del cine no quiso quedarse al margen. Un grupo de actores y actrices idearon un plan: convertir la gala de los Goya en un acto de protesta que, además, se retransmitiría en directo por la televisión pública. Para ello, repartieron en mitad de la alfombra roja chapas, insignias y consignas.

El resultado fue una gala histórica que cambió para siempre el cine español. Los actores y actrices le metieron un gol a TVE y, por extensión, al Gobierno de Aznar. Y todo sin que hubiera tiempo para ningún tipo de censura. Pero, ¿cómo se diseñó? ¿Cómo reaccionaron desde la cadena pública? ¿Y desde el Ejecutivo?

Una gala histórica que cambió el cine español

Con Anatomía de... los Goya del 'No a la guerra' descubriremos todos los secretos que se escondían tras esa gala y veremos imágenes inéditas de los ensayos. Cómo se ideó, preparó y llevó a cabo el plan. Mamen Mendizábal habla con los protagonistas y otros actores y actrices que estuvieron detrás de la protesta.

El actor Alberto San Juan fue el presentador de aquella gala de los Goya junto al también Guillermo Toledo. Ese año ambos se encontraban en la cresta de su popularidad por el éxito de 'Al otro lado de la cama'. San Juan cuenta cómo les propusieron presentar la gala y cómo fue todo el proceso de preparación, cómo escribieron el guion y cómo fueron los ensayos. Y, sobre todo, cómo lograron que ningún directivo de la televisión pública se enterase de lo que se estaba preparando.

Joaquín Oristrell, director de cine, era vicepresidente de la Academia de Cine en 2003, que presidía Marisa Paredes. Eran los responsables de organizar la gala y los que tendrían que responder ante las autoridades si pasaba lo que acabó pasando. ¿Qué sabía del plan de los actores y actrices? ¿Cómo vivieron ellos la gala al lado de la ministra de Cultura?

Juan Diego Botto es actor y María Barranco es actriz. Ambos se movilizaron en 2003 para frenar la guerra de Irak. Le cuentan a Mamen Mendizábal cómo se ideó el plan para convertir la gala en un acto masivo de protesta y cómo se emocionaron con el resultado.

Luis Campoy fue el realizador de la retransmisión de aquella gala en TVE y relata que instrucciones tenía por parte de sus directivos para impedir que pasara lo que acabó sucediendo. Recuerda que en los ensayos y en todo el proceso de preparación, en la televisión pública no sospechaban lo que estaba a punto de suceder. ¿Hizo la vista gorda en algún momento? ¿Sufrió las consecuencias de alguna manera?

Georgina Sisquella es periodista y ha hecho prácticamente toda su carrera en TVE. En Anatomía de... relata cómo eran los informativos de la cadena entonces, dirigidos por Alfredo Urdaci, y recuerda algunas informaciones sesgadas y manipulaciones.

Mamen Mendizábal habla también con Javier Zurro, periodista experto en cine de Eldiario.es, que pone el contexto social, político y artístico a aquella gala. Su narración de todo lo que ocurrió sirve de hilo conductor del programa.

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