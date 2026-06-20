Revilla critica la actuación del juez Peinado y denuncia una "actitud sectaria y persecutoria" en el caso de Begoña Gómez

Así, al ser preguntado sobre las últimas informaciones acerca del caso Begoña Gómez, dice que tiene que morderse "la lengua": "No quiero ya más demandas después de la que me presentó el que está en Abu Dabi".

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expresado su preocupación por la deriva del caso que afecta a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, y ha cuestionado algunas de las consideraciones incluidas en la resolución del juez Peinado. "Estoy triste, soy un defensor de la Justicia porque si no se defiende, estamos perdidos", ha asegurado en laSexta Xplica.

"La base de la democracia está en que haya ese tercer poder que ejerza con criterios lógicos y con mesura decisiones que, ya digo, corrijan los desmanes de esos otros poderes", ha añadido.

Así, al ser preguntado sobre las últimas informaciones acerca del caso Begoña Gómez, dice que tiene que morderse "la lengua": "No quiero ya más demandas después de la que me presentó el que está en Abu Dabi".

"Hace tiempo que yo estoy viendo en este juez una actitud, para mí, sectaria, persecutora, del presidente y quizá por derivación de su mujer", añade el cántabro.

Asimismo, dice que el juez "incluso se atreve a decir que esos escoltas pueden ser un factor que facilite esa fuga, bien por órdenes de la superioridad o por afinidad política": "A mí me parece de una gravedad tremenda. Sé que los sindicatos están saliendo en masa a criticar esa coletilla", ha sentenciado.

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