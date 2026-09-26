"Un punto de no retorno"
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, desde la acampada en Sol contra los desahucios: "De momento nos quedamos aquí, no hay ninguna fecha"
Del Río señala que van a seguir "acampadas para demostrar que esto ha sido un punto de no retorno": "Necesitamos ya, como primer paso, el Real Decreto Maricarmen este martes".
La Puerta del Sol ha quedado ocupada por tiendas de campaña después de la movilización en apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda. La protesta, según explica Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, pretende continuar durante los próximos días para reclamar medidas sobre vivienda.
"Esto es un clamor popular, queremos medidas contundentes, las queremos ya y por eso la manifestación, aunque ha sido un éxito, no nos ha bastado", ha explicado Del Río en laSexta Xplica. "Vamos a estar aquí acampadas para demostrar que esto ha sido un punto de no retorno y que necesitamos ya, como primer paso, el Real Decreto Maricarmen este martes y que vamos a seguir dando pasos hacia un nuevo modelo de vivienda en el que se ponga la vida en el centro, se eche a los especuladores y se garantice el derecho", ha señalado.
La protesta se mantiene, según Del Río, sin una fecha concreta de finalización: "Hasta ahora mismo no hemos recibido ninguna comunicación, que yo sepa. Al principio se ha acercado la Policía, pero como éramos mucha gente la acampada se ha estabilizado y de momento nos quedamos aquí, no hay ninguna fecha".
"Ha sido como venir de la manifestación y decir: esto no puede quedar aquí, porque la desobediencia que sentimos dentro, la rabia que sentimos dentro es mucho más fuerte y necesitamos estar seguras de que vamos a seguir dando pasos hacia adelante". Necesitamos estar seguras de que se van a cambiar las cosas en este país y de que este Gobierno, que se llama progresista, va a hacer algo útil de una vez si no quiere que se rompa", ha añadido.
Preguntada por la posible solución para Maricarmen y por la propuesta planteada por la propiedad, Del Río ha sido contundente con Urbagestión. "Es que por gestión no hay nada que esperar bueno de ellos. O sea, la han dejado desahuciada hasta que no la han visto en el hospital y hasta que no han visto la que se ha montado no se han dignado a decir nada. Y la propuesta del Ayuntamiento, pues es falsa, porque el Ayuntamiento ya ha dicho que no, o sea que no vayan a ninguna parte", ha señalado.
"Esto va mucho más allá de la casa de Maricarmen. Esto va, como ha dicho ella misma, de que no haya ni una Maricarmen más y de que eso no le pase a nadie más", ha defendido.
Así, señala que "Urbagestión puede hacer lo que quiera", que "esto no lo para nadie": "Estamos hablando de un nuevo modelo de vivienda y que tiene que empezar el mismo martes a dar frutos con los contratos indefinidos, tramitación automática de contratos, congelación de precios, fin de los contratos temporales de habitaciones, fin de esta estafa y moratoria efectiva de desahucios", ha reclamado.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido