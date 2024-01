El acceso a una vivienda marca el debate en laSexta Xplica. El portavoz de Asufin, Daniel Machuca, detalla que las zonas influidas por Airbnb en Barcelona han incrementado su precio en un 19% en compraventa y un 7% en alquiler.

Machuca defiende que los jóvenes no han de resignarse "ni por la formación que tengamos ni por el precio de los pisos". "Primero hay que atacar esto. En la zona de Puerta del Ángel (Madrid) se han manifestado porque -fondos buitre- han comprado 35 bloques. Eso quita vivienda del mercado", añade.

Para Machuca, esta situación es algo que hay que controlar porque la vivienda es un derecho fundamental, algo que la empresaria Gisela Turazzini no comparte, defendiendo que el Estado "no está obligado a darte una vivienda": "No vas al juez y dices quiero una vivienda".

"El Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a garantizar una vivienda digna. Si hay que controlar los alquileres turísticos para conseguir que los jóvenes tengamos un alquiler digno, hay que hacerlo", responde Machuca, un intercambio que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.