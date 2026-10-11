Sin candidato a 50 días del 29N
Albiol, a los partidos de Frente Amplio: "¿Si no os ponéis de acuerdo ni entre vosotros cómo vais a gobernar España?"
El alcalde de Badalona ha hablado de la suma de formaciones progresistas y afirma que "se están peleando por el nombre, por las listas y por quién la encabeza": "Es un espectáculo poco gratificante".
Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha lanzado una cuestión a Marta Carmona, de Más Madrid, ante las dificultades que está afrontando Frente Amplio para armar una candidatura cuando apenas quedan 50 días para las elecciones.
"¿Si no os ponéis de acuerdo entre vosotros cómo podéis gobernar España?", ha cuestionado.
Y ha hablado de un "espectáculo tan poco gratificante" el que, a su juicio, están dando unos partidos que "se están peleando por el nombre, por quién va en las listas y quiénes las encabezan".
"No están hablando de los problemas reales y del proyecto. Lo que ha sucedido en estos años y meses es el mejor ejemplo del desbarajuste", ha expuesto.
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