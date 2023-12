"No hace tanto, teníamos que rebatir a ciertas instituciones que decían que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) destruía empleo", ha recordado la sindicalista Afra Blanco durante su participación en un debate en el programa laSexta Xplica.

En este sentido, la sindicalista ha señalado que "hace no tanto, teníamos que debatir y rebatir a ciertos piratas, que no empresarios, que decían que no era necesaria la existencia del SMI". "Debate superado. Hoy ya no hablamos de si tiene o no que subir el SMI", ha celebrado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"Hoy estamos hablando de cuánto tiene que subir", ha recalcado la sindicalista, quien se ha mostrado "contenta" por estos cambios. Por su parte, la presentadora del programa, Verónica Sanz, ha ahondado en la explicación, asegurando que si bien "ahora ya el discurso es otro, había unos agoreros que hablaban muy alto". Consulta el vídeo sobre estas líneas para ver la intervención completa.