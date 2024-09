Afra Blanco ha sido contundente al escuchar unas palabras pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso hace meses, cuando aseguraba que había sectores que se estaban "quedando sin empleo" porque había jóvenes que no consideraban que les fuese "rentable". La sindicalista ha ofrecido una valoración breve y concisa a estas palabras: "No compro ni voto a aquellos que me insultan".

Blanco prosigue su intervención comentando las dos visiones ofrecidas durante el debate por los empresarios, con unos que "no insultan al trabajador" y que emplean el "marketing ético", mientras que otros "insultan" y dicen que los jóvenes "son vagos".

"Me sorprende que haya jóvenes diciendo a otros jóvenes que son vagos; me sorprende que empresarios jóvenes digan entre otros jóvenes que no se esfuerzan. La diferencia entre un joven y otro joven es el colchón y que no es empresario. Defender y conquistar derechos no convierte a un joven en vagos ni en vagos, en personas coherentes, responsables y luchadoras", sentencia.